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Spor salonunda korkunç ölüm! Koşu bandından pencereye savruldu

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Spor salonunda korkunç ölüm! Koşu bandından pencereye savruldu Haber Videosunu İzle
Spor salonunda korkunç ölüm! Koşu bandından pencereye savruldu
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Endonezya'da spor salonunda koşu bandında egzersiz yapan 22 yaşındaki kadın, yüzünü havluyla sildiği sırada dengesini kaybederek cihazın hemen arkasındaki açık pencereden düştü. Üçüncü kattan beton zemine düşen genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Endonezya'nın Pontianak kentinde bir spor salonuna giden 22 yaşındaki kadın, üçüncü katta bulunan koşu bandında egzersiz yapmaya başladı. Bir süre sonra yüzünü kurulamak için havlusuna uzanan kadın, bandın hareketini sürdürmesi üzerine ayakta kalmakta zorlandı. Geriye doğru sürüklenen genç kadın, koşu cihazının hemen arkasındaki açık bulunan pencereden aşağı düştü.

BİR ANLIK DENGE KAYBI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

2024 yılında meydana gelen olayda üçüncü kattan beton zemine düşen kadına ilk olarak çevredeki kişiler yardım etmeye çalıştı. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye ulaştırıldı ancak doktorların müdahaleleri sonuç vermedi.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Spor salonundaki güvenlik kamerası, kazanın nasıl meydana geldiğini ortaya koydu. Kayıtlarda kadının havluyla yüzünü sildiği sırada koşu bandının üzerinde geriye doğru sendelediği ve arkasındaki pencereden düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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