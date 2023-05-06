Maltepe'de miting alanı tıka basa doldu! Kalabalığın ağzında tek bir slogan var: Hak Hukuk Adalet

Seçimlere artık günler kala Millet İttifakı'nın İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingi için alanda geniş bir kalabalık toplandı.Vatandaşlar mitinge dakikalar kala hep bir ağızdan "Hak Hukuk Adalet" sloganları attı. Sahneye ilk olarak Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çıkarak konuşma gerçekleştirdi. Karamollaoğlu'nun ardından Mansur Yavaş ve İmamoğlu sahneye çıktı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 7 gün kalırken, Millet İttifakı tam kadro olarak İstanbul Maltepe'de miting gerçekleştiriyor.

"HAK HUKUK ADALET" SLOGANLARI ATILDI

Mitinge dakikalar kala Maltepe Meydanı'nda geniş bir kalabalık bir araya geldi. Alandaki vatandaşlar, miting öncesi "Hak Hukuk Adalet" sloganları attı.

İLK KARAMOLLAOĞLU SAHNEYE ÇIKTI

Sahneye ilk olarak Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çıkarak konuşma gerçekleştirdi. Karamollaoğlu şunları söyledi: "15 Mayıs yeni bir dönemi başlangıcı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanlığının tesfiri olacak. Son 21 yıldır içindeki sıkıntılardan kurtulmak için, sizin sıkıntılarınızı biliyorum. Derman olacak projeleri de son 1 buçuk yıldır hazırladık ve inşallah 15 Mayıs'tan sonra da bunları tatbikata başlayacağız. Bizim derdimiz mevki makama gelmek değil.

"ESNAFIN PROBLEMİNİ ÇÖZEMEDİLER"

Bizim derdimiz, sizin derdinizle dertlenebilmek, problemlerinizden kurtulmanızı sağlayabilmek. Her mağdur insanın derdiyle dertlenmeyi kendimize ilke kabul ettik. 21 yıllık iktidarlarında esnafın problemini de çözmediler çözemediler, tam tersi artırdılar.

"HERKESİN DERT BABASI OLACAĞIZ"

Biz sadece vaatte bulunmuyoruz. Çok farklı programları olan 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldik, meselelerimizi birlikte mütalaa ettik, komisyonlar kurduk, problemlerin üstesinden nasıl geleceğimizi kamuoyuna açıkladık. Gizli saklı işimiz yok. Siyaseten bizimle aynı duygu düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini kendimiz bileceğiz. Herkesin dert babası olacağız. Derdi olanla dertleşeceğiz.

"SİZDEN 14 MAYIS İÇİN TAAHHÜT İSTİYORUZ"

Biz sizden 14 Mayıs için bir taahhüt istiyoruz. Eğer yetkiyi Millet İttifakı'na verirseniz gelecek sene bu mevsimde bir araya gelirsek problemlerimizin büyük bir kısmının çözülmüş olduğunu hep birlikte göreceğiz."