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Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında çekilen eski bir fotoğrafta Berke Özer, sarı-lacivertli forması ve atkısıyla görülüyor. Kalabalığın arasında iki kolunu havaya kaldıran küçük Berke, yıllar sonra aynı kulübün profesyonel takımında kaleci olarak görev yapacaktı. Çocukluk yıllarından kalan bu kare, bugün Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcunun kariyerinde katettiği yolu gözler önüne seriyor.

FENERBAHÇE'NİN KALESİNİ DE KORUDU

Berke Özer'in profesyonel futbol yolculuğu Altınordu altyapısında başladı. Paylaşılan kariyer tablosuna göre 2013 yılında Bucaspor altyapısından Altınordu'ya geçen Berke, burada farklı yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2018 yılında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.