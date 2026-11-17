İZMİR'in Çeşme ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli ile 3 organizatör, 2 ayrı lüks yatla Yunanistan'a kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik ortak çalışma yaptı. Aranan şüphelilerin teknelerle Yunanistan'a kaçırılacağı belirlendi. Ekipler, dün Çeşme Marina'da hareket etmek üzere olan 2 lüks yata operasyon düzenledi. 'Uyuşturucu satmak' suçundan aranan G.A. (28), çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E.D. (33), 'Kasten öldürme' ve çeşitli suçlardan aranan E.E.A. (24), 'Yağma' ve 'Suç örgütü üyeliği'nden aranan M.E.O. (21), İstanbul'da 'Kasten öldürme' suçundan aranan C.B. (35), çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B. (30) ve 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından aranan U.Y. (38) ile organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Teknelerdeki aramalarda 2 tabanca, 6 şarjör ve 98 mermi ele geçirildi. Organizatörler hakkında TCK 283'üncü maddesini içeren 'Suçlu kayırma' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından adli işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı