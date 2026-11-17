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ABD, 26 yıldır taşıdığı "kızamıktan arınmış ülke" statüsünü kaybetti. Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), aynı kızamık türünün ülkede 12 aydan uzun süredir kesintisiz yayıldığını belirledi. BBC'nin haberine göre ABD'de yalnız bu yıl 5 bin 400 vaka ve kızamığa bağlı 10 ölüm kaydedildi; bu, ülkenin 1990'lardan beri gördüğü en yüksek sayı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı PAHO'nun direktörü Dr. Jarbas Barbosa, Meksika ve Bolivya'nın da statüsünü kaybettiğini açıkladı. Barbosa, "Bu rakamlar bölgemiz için ciddi bir uyarı. Kızamık, aşılamadaki kalıcı boşluklar nedeniyle dünya genelinde yeniden yükseliyor" dedi.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 95'İN ALTINA DÜŞTÜ

ABD'de kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısında oran yüzde 92,4'e geriledi. Toplum bağışıklığı için gereken eşik yüzde 95. Pensilvanya'daki salgında 1.400'den fazla kişi hastalandı, 7 kişi hayatını kaybetti; eyalet yetkilileri gerçek sayının daha yüksek olabileceğini söylüyor.

PAHO'nun bağışıklama sorumlusu Daniel Salas, statüsünü kaybeden ülkelerin aşılama oranlarını nasıl yükselteceklerini anlatan düzeltici eylem planı sunmak zorunda olduğunu belirtti.

İNGİLTERE VE İSPANYA DA LİSTEDEN ÇIKMIŞTI

Kanada statüsünü geçen yıl kaybetmişti. İngiltere, İspanya ve Avusturya ile Rusya, Azerbaycan ve Özbekistan da bu yılın başlarında kızamıktan arınmış ülkeler listesinden çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), statüyü yeniden kazanmak için aşıya erişimi genişleteceğini duyurdu. CDC Direktörü Erica Schwartz, "Amerikalıları koruyan bu unvan değil, aşıdır. Bulaşın nerede olduğunu biliyoruz; o topluluklara ulaşmak için eyalet ve yerel sağlık birimlerine 100 milyon dolar ayırdık" dedi.

UZMANLAR: GERİYE DOĞRU DEV BİR ADIM

Columbia Üniversitesi'nden Dr. Nuwan Gunawardhana, kararı "geriye doğru dev bir adım" diye nitelendirdi ve aşıya güvenin Kovid-19 salgınından beri aşındığını söyledi. Aşı karşıtı görüşleriyle bilinen Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ise vaka artışının kendisi göreve gelmeden önce başladığını, komşu ülkelerde de enfeksiyonların arttığını savunuyor.

Son derece bulaşıcı olan kızamık, aşı bulunmadan önce her yıl milyonlarca çocuğa bulaşıyordu. ABD, Amerika kıtasında kızamığı ortadan kaldıran ilk ülke olmuştu.

Kaynak: BBC