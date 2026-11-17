Eyüpsultan Alibeyköy'de otomobildeki kişiye silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eyüpsultan Alibeyköy'de otomobildeki kişiye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eyüpsultan Alibeyköy'de otomobildeki kişiye silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda F.Y. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı