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Survivor şampiyonlarından Nefise Karatay'ın yarışma sonrasındaki yeni işi ortaya çıktı. Survivor'da tanıştığı Seren Ay Çetin ile arkadaşlığını iş ortaklığına taşıyan Karatay, İstanbul'da spor salonu açtı. Aylar süren hazırlıkların ardından kapılarını açan işletme, farklı spor branşlarında hizmet vermeye başladı.

YENİ İŞİ İÇİN KOLLARI SIVADI

Survivor sonrasında da sporla bağını koparmayan Nefise Karatay, bu kez girişimciliğiyle gündeme geldi. Yarışma döneminde tanıştığı arkadaşıyla birlikte spor salonu açmaya karar veren Karatay, uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeyi hayata geçirdi.

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'deki Mandarins'te hizmet vermeye başlayan spor salonunun hazırlık sürecinde ikilinin tasarım, ekipman seçimi ve diğer düzenlemelerle yakından ilgilendiği belirtildi.

AÇILIŞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yeni işletmesinin açılışını sosyal medya hesabından duyuran Karatay, hazırlık sürecinde yoğun emek verdiklerini belirterek, "Aylardır hayalini kurduğumuz, gecemizi gündüzümüze kattığımız salonumuz sonunda açıldı" ifadelerini kullandı.

SPOR SALONUNUN FİYATLARI DA BELLİ OLDU

Boks, pilates ve fonksiyonel antrenman gibi farklı alanlarda hizmet sunan işletmede özel ders seçenekleri de bulunuyor.

Açıklanan ücret tarifesine göre boks ve pilates grup derslerinin aylık ücreti 4 bin TL, özel derslerin aylık ücreti ise 15 bin TL olarak belirlendi.