A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarda bulunan, şüpheli Melis Sandal'a ait olan ve işlemleri ertelenen 4.316.465.088,61 TL geri kazanım hesaplarına aktarıldı.

MELİS SANDAL, PARAYI İADE ETTİ

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal, kamuoyunda yakından takip edilen fon soruşturması kapsamında beklenen adımı attı. Dosyada adı geçen Sandal, söz konusu fon hesaplarında bulunan 4 milyar 316 milyon 465 bin 88 lira 61 kuruşluk tutarı ilgili birimlere iade etti.

YAKALAMA KARARI EYLÜL’DE ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Suç Gelirlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada, Melis Sütşurup Sandal ve babası hakkında 29 Eylül’de yakalama kararı çıkarılmış, mal varlıklarına el konulmuştu. Başsavcılık, aralarında Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu 47'si gerçek kişi olmak üzere 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri talep etmişti. Melis Sütşurup Sandal’ın avukatı ise müvekkilinin yatırımlarının fonlarda kaldığını ve fon krizinin mağduru olduğunu savunmuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı