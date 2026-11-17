Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, 4 milyon lirayı iade ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında adı geçen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal beklenen adımı attı. Sandal, fon hesaplarındaki yaklaşık 4 milyon 300 bin TL'yi iade etti.
- Melis Sandal, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarda bulunan 4 milyar 316 milyon 465 bin 88 lira 61 kuruşluk tutarı geri kazanım hesaplarına aktardı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Melis Sütşurup Sandal ve babası hakkında 29 Eylül'de yakalama kararı çıkarılmış ve mal varlıklarına el konulmuştu.
- Başsavcılık, aralarında Melis Sütşurup Sandal'ın da bulunduğu 47'si gerçek kişi olmak üzere 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri talep etmişti.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler nezdindeki hesaplarda bulunan, şüpheli Melis Sandal'a ait olan ve işlemleri ertelenen 4.316.465.088,61 TL geri kazanım hesaplarına aktarıldı.
MELİS SANDAL, PARAYI İADE ETTİ
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal, kamuoyunda yakından takip edilen fon soruşturması kapsamında beklenen adımı attı. Dosyada adı geçen Sandal, söz konusu fon hesaplarında bulunan 4 milyar 316 milyon 465 bin 88 lira 61 kuruşluk tutarı ilgili birimlere iade etti.
YAKALAMA KARARI EYLÜL’DE ÇIKMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Suç Gelirlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada, Melis Sütşurup Sandal ve babası hakkında 29 Eylül’de yakalama kararı çıkarılmış, mal varlıklarına el konulmuştu. Başsavcılık, aralarında Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu 47'si gerçek kişi olmak üzere 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri talep etmişti. Melis Sütşurup Sandal’ın avukatı ise müvekkilinin yatırımlarının fonlarda kaldığını ve fon krizinin mağduru olduğunu savunmuştu.