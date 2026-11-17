İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını, sandığın fon büyüklüğünün yaklaşık 80 milyar lira, değerlendirilen kısmın ise 1 milyar lira olduğunu kaydetti. Çiftçi, olası ihmal ve kusurlarla ilgili işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürerken, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin POLSAN'a yönelik iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 80 MİLYAR LİRA

Özlale'nin verdiği bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savunan Çiftçi, POLSAN'ın fon büyüklüğünün 80 milyar lira, bu fonlarda değerlendirilen kısmın ise 1 milyar lira olduğunu kaydetti.

Çiftçi ayrıca ihmali veya kusuru olan personel varsa gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Çiftçi, şöyle konuştu:

"Maalesef Sayın Ümit Özlale'nin vermiş olduğu bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Biz bununla ilgili, o 30 dakikalık süre içerisinde ayrıntılı bir şekilde açıklama yapacağız. POLSAN tarafından, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yatırılan fonlarla ilgili detaylı bir açıklama olacak. Bunu sizlerle paylaşacağım.

Biz burada POLSAN'ın, yani Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın, polislerden kesilen paraların birer emanet olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlar bize emanet. Şu anda POLSAN'ın fon büyüklüğü yaklaşık 80 milyar lira civarında. Bu fonlarda değerlendirilen kısım ise 1 milyar lirayı teşkil ediyor. Yani seksende biri. Bu detaylı açıklamalar içerisinde mutlaka yer alacak. Onların hepsini detaylı bir şekilde vereceğim.

Eğer bunların içerisinde ihmali veya kusuru olan personelimiz de varsa onunla ilgili işlemleri zaten başlattık. Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın herhangi bir zararı yok. Ancak bir ihmali varsa, personelinden kaynaklanan bir durum söz konusuysa bununla ilgili de gerekli işlemleri yapacağımızı ifade etmek istiyorum."

Kaynak: ANKA