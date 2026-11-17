Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Abd Başkanı Donald Trump, 49. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılmak üzere Filipinler'in başkenti Manila'ya ulaştı. Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda kırmızı halıyla karşılanan Trump, Air Force One uçağından indikten sonra kendisine verilen ABD ve Filipinler bayraklarını salladı.

Karşılama töreninde Village People grubunun, Trump'ın seçim mitinglerinde de sıkça kullanılan "YMCA" şarkısı çalındı. Ancak Trump'ın ziyareti sırasında diplomatik temaslarının yanı sıra fiziksel görünümündeki değişiklik de dikkat çekti.

SAÇLARINI BOYATTI MI?

Trump'ın alışılmış altın sarısı saçlarının bu kez daha koyu, kahverengiye yakın bir renkte ve daha dolgun görünmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

ABD Başkanı'nın beş gün boyunca büyük ölçüde kamuoyu önüne çıkmamasının ardından ortaya çıkan yeni görüntüsü, saçlarını boyatmış olabileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Donald Trump Amerika'dan beyaz saçlarla ayrıldı, Filipinler'e koyu saçlarla geldi! Ne oldu?" yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise Trump'ın saçlarının ülkeden kaçmaya çalıştığını söyleyerek esprili bir paylaşımda bulundu.

Trump, saç rengindeki değişiklikle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Saçlarını boyatıp boyatmadığı ise belirsizliğini koruyor.

EYLÜL AYINDA DA BENZER GÖRÜNTÜLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Trump'ın saç rengi daha önce de tartışmalara neden olmuştu. Cumhuriyetçi lider, Eylül 2026'da New Jersey ziyaretinde de alışılmış sarı saçlarından daha koyu, kahverengiye yakın bir görünümle objektiflere yansımıştı.

ASYA TURUNDA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Filipinler, Trump'ın üç gün sürmesi beklenen Asya turunun ilk durağı oldu. Trump, Manila'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi.

2024'ten bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) liderler toplantısında bölgesel güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Trump'ın Filipinler temaslarının ardından Çin'e geçerek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile olası temaslar da gündeme geldi.