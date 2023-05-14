Foça Haberleri - Foça Haber - Haberler

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Foça Haberleri

Foça haber, Foça son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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ATV / A Haber 2023 Seçim programı yorumcusu Erkan Tan kimdir? ATV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Erkan Tan kimdir, hangi partilidir?

ATV / A Haber 2023 Seçim programı yorumcusu Erkan Tan kimdir? ATV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Erkan Tan kimdir, hangi partilidir?

Foça - 14.05.2023
İZSU İzmir su kesintisi: 11-12 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!

İZSU İzmir su kesintisi: 11-12 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!

Foça - 11.05.2023
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı

Foça - 10.05.2023
İzmir 1. ve2. bölge neresi? İzmir ilçe ilçe seçim bölgeleri!

İzmir 1. ve2. bölge neresi? İzmir ilçe ilçe seçim bölgeleri!

Foça - 09.05.2023
İzmir'in turistik ilçesi Foça yaz sezonuna hazır

İzmir'in turistik ilçesi Foça yaz sezonuna hazır

Foça - 07.05.2023
Foça, yaz sezonuna hazır

Foça, yaz sezonuna hazır

Foça - 07.05.2023
İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Foça - 03.05.2023
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İzmir'de Spor Yatırımlarını Anlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İzmir'de Spor Yatırımlarını Anlattı

Foça - 03.05.2023
SPOR Bakan Kasapoğlu İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılan spor şöleni var

SPOR Bakan Kasapoğlu İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılan spor şöleni var

Foça - 03.05.2023
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir'de Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında açılış töreni düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir'de Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında açılış töreni düzenledi

Foça - 03.05.2023
İzmir'de feci kaza: Kum yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi

İzmir'de feci kaza: Kum yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi

Foça - 02.05.2023
İzmir'de feci kaza: Kum yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi

İzmir'de feci kaza: Kum yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi

Foça - 02.05.2023
Foça'da kum yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Foça'da kum yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Foça - 02.05.2023
Foça Belediyesi 1 Mayıs'ta Emek ve Dayanışma Günü Buluşması Gerçekleştirdi

Foça Belediyesi 1 Mayıs'ta Emek ve Dayanışma Günü Buluşması Gerçekleştirdi

Foça - 01.05.2023
İzmir'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

İzmir'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

Foça - 30.04.2023
İzmir'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

İzmir'de sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

Foça - 30.04.2023
Binali Yıldırım: O adayın iradesi dışında bir yapılanma, yönlendirme mevcut

Binali Yıldırım: O adayın iradesi dışında bir yapılanma, yönlendirme mevcut

Foça - 27.04.2023
Küçük Neva, Foça Belediye Başkanı Oldu

Küçük Neva, Foça Belediye Başkanı Oldu

Foça - 23.04.2023
Foça'da 23 Nisan Coşkusu

Foça'da 23 Nisan Coşkusu

Foça - 23.04.2023
Foça'da bayram hareketliliği yaşanıyor

Foça'da bayram hareketliliği yaşanıyor

Foça - 23.04.2023
Foça'da bayram hareketliliği yaşanıyor

Foça'da bayram hareketliliği yaşanıyor

Foça - 23.04.2023
İzmir açıklarında göçmen hareketliliği, yüzlerce göçmen karaya çıkartıldı

İzmir açıklarında göçmen hareketliliği, yüzlerce göçmen karaya çıkartıldı

Foça - 22.04.2023
AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de vatandaşlara seslendi Açıklaması

AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de vatandaşlara seslendi Açıklaması

Foça - 21.04.2023
CHP, İzmir'de milletvekili adaylarını tanıttı

CHP, İzmir'de milletvekili adaylarını tanıttı

Foça - 18.04.2023
İzmir 2. bölge ilçeleri! İzmir 2. bölge neresi? İzmir 2. seçim bölgesi ilçeleri hangileri?

İzmir 2. bölge ilçeleri! İzmir 2. bölge neresi? İzmir 2. seçim bölgesi ilçeleri hangileri?

Foça - 17.04.2023
Tunç Soyer: 'Hep Birlikte Türkiye'yi Değiştireceğiz'

Tunç Soyer: "Hep Birlikte Türkiye'yi Değiştireceğiz"

Foça - 15.04.2023
Tunç Soyer: 'İktidarın Belediyesi Olarak 21 Yıldır İzmir'den Esirgenen Ne Varsa Hepsini Tek Tek Teslim Alacağımıza Söz Veriyorum'

Tunç Soyer: "İktidarın Belediyesi Olarak 21 Yıldır İzmir'den Esirgenen Ne Varsa Hepsini Tek Tek Teslim Alacağımıza Söz Veriyorum"

Foça - 15.04.2023
Foça Bağarası'nda Yeni Pazar Yeri Yapımına Başlandı

Foça Bağarası'nda Yeni Pazar Yeri Yapımına Başlandı

Foça - 14.04.2023
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Yılda 18 Milyar Liranın Üzerinde Yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Yılda 18 Milyar Liranın Üzerinde Yatırım

Foça - 09.04.2023
Sahil Güvenlik 32 düzensiz göçmen ve 1 yaralıyı kurtardı

Sahil Güvenlik 32 düzensiz göçmen ve 1 yaralıyı kurtardı

Foça - 05.04.2023
İzmir açıklarında geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Foça - 04.04.2023
Recep Sarı öldü mü? Recep Sarı neden öldü, hastalığı neydi?

Recep Sarı öldü mü? Recep Sarı neden öldü, hastalığı neydi?

Foça - 04.04.2023
Başarılı oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayatını kaybetti

Başarılı oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayatını kaybetti

Foça - 04.04.2023
İZSU İzmir su kesintisi: 29-30 Mart İzmir su kesintisi listesi!

İZSU İzmir su kesintisi: 29-30 Mart İzmir su kesintisi listesi!

Foça - 29.03.2023
İzmir açıklarında lastik botlardaki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında lastik botlardaki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Foça - 24.03.2023
İZSU İzmir su kesintisi: 22-23 Mart İzmir su kesintisi listesi!

İZSU İzmir su kesintisi: 22-23 Mart İzmir su kesintisi listesi!

Foça - 22.03.2023
İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı'nın Kardeşi Toprağa Verildi

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı'nın Kardeşi Toprağa Verildi

Foça - 12.03.2023
Uzman çavuş, kavga ettiği 2 kardeş tarafından öldürüldü (3)

Uzman çavuş, kavga ettiği 2 kardeş tarafından öldürüldü (3)

Foça - 06.03.2023
Biri tüfekle diğeri sopayla vurmuş! Uzman çavuş, tartıştığı 2 komşusu tarafından öldürüldü

Biri tüfekle diğeri sopayla vurmuş! Uzman çavuş, tartıştığı 2 komşusu tarafından öldürüldü

Foça - 06.03.2023
İzmir'de komşu kavgasında vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti

İzmir'de komşu kavgasında vurulan uzman çavuş hayatını kaybetti

Foça - 06.03.2023
İzmir'de komşu kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

İzmir'de komşu kavgasında 1 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Foça - 06.03.2023
Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, motosikletiyle geçirdiği kazada öldü

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, motosikletiyle geçirdiği kazada öldü

Foça - 03.03.2023
İZSU İzmir su kesintisi: 2 Mart İzmir su kesintisi listesi!

İZSU İzmir su kesintisi: 2 Mart İzmir su kesintisi listesi!

Foça - 01.03.2023
İZSU İzmir su kesintisi: 28 Şubat İzmir su kesintisi listesi!

İZSU İzmir su kesintisi: 28 Şubat İzmir su kesintisi listesi!

Foça - 28.02.2023
Az önce nerede deprem oldu? SON DAKİKA! Az önce deprem oldu mu, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

Az önce nerede deprem oldu? SON DAKİKA! Az önce deprem oldu mu, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

Foça - 28.02.2023
İzmir Foça'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

İzmir Foça'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Foça - 27.02.2023
İzmir açıklarında korkutan deprem

İzmir açıklarında korkutan deprem

Foça - 27.02.2023
İzmir Valisi Köşger'den deprem açıklaması

İzmir Valisi Köşger'den deprem açıklaması

Foça - 27.02.2023
İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Foça - 27.02.2023
İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

Foça - 27.02.2023

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