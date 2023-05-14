Foça Haberleri - Foça Haber - Haberler

SPOR Bakan Kasapoğlu İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılan spor şöleni var

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir'de Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı kapsamında açılış töreni düzenledi

Binali Yıldırım: O adayın iradesi dışında bir yapılanma, yönlendirme mevcut

Tunç Soyer: "İktidarın Belediyesi Olarak 21 Yıldır İzmir'den Esirgenen Ne Varsa Hepsini Tek Tek Teslim Alacağımıza Söz Veriyorum"

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