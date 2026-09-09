CHP'yi karıştıracak 'İzmir' iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor

CHP’den geçtiğimiz aylarda istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceği belirsizliğini korurken, AK Parti’ye geçeceği yönündeki söylentiler gündemdeki yerini koruyor. Tugay’ın bağımsız olarak sürdürdüğü görevine hangi kulvarda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

"İZMİR'DE FOÇA, CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILIYOR" İDDİASI

İzmir yerel siyasetindeki bu hareketlilik sürerken, bir diğer dikkat çeken iddia da Foça’dan geldi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın yarın düzenlenecek bir törenle AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

İddiayı gazeteci İsmail Saymaz gündeme getirdi. Saymaz, "CHP’li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yarın AK Parti’ye katılıyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com