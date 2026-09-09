Haberler

CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor

CHP'yi karıştıracak 'İzmir' iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'den geçtiğimiz aylarda istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın durumu belirsizliğini koruyor. Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği konuşulurken, İzmir'de başka bir isimle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın yarın AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

CHP’den geçtiğimiz aylarda istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceği belirsizliğini korurken, AK Parti’ye geçeceği yönündeki söylentiler gündemdeki yerini koruyor. Tugay’ın bağımsız olarak sürdürdüğü görevine hangi kulvarda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

"İZMİR'DE FOÇA, CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILIYOR" İDDİASI

İzmir yerel siyasetindeki bu hareketlilik sürerken, bir diğer dikkat çeken iddia da Foça’dan geldi. Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın yarın düzenlenecek bir törenle AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü.

İddiayı gazeteci İsmail Saymaz gündeme getirdi. Saymaz, "CHP’li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yarın AK Parti’ye katılıyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com
İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir banka çalışanı rehin alındı

Banka şubesine silahlı soygun girişimi! Bir görevli rehin alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
İtalyanlar, Greenwood'un Fenerbahçe'ye transferini kabullenemedi

İtalyanlar, Greenwood'un Fener'e transferini hala hazmedemedi
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış

Rize'de denize inen uçağın pilotun kimliğine bakın
Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı

Taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı!
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı