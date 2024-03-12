Nazif Tunahan Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi İzmir Foça Belediye Başkan adayı ise Nazif Tunahan Şen. Nazif Tunahan Şen? Nazif Tunahan Şen nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NAZİF TUNAHAN ŞEN KİMDİR?

Nazif Tunahan Şen Yeniden Refah Partisi Foça Belediye Başkanı adayı. Yenifoça'da ikamet etmekte. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünü Bölüm ikincisi olarak bitirdi. Sıvı gübre üretimi yapan fabrikalarda üretim müdürü olarak çalıştıktan sonra Dünya'nın önde gelen limacılık eksperi firmasında kimyasal eksper olarak göreve başladı. İlerleyen süreçte Türkiye'nin tüm limanları ile Bulgaristan'ın Burgaz ve Varna limanlarında Armatörlerimize hizmet veren GAMA INSPECTION isimli bir firmanın sahibi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.