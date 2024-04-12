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Foça'da Bayram Tatili Hareketliliği Başladı

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İzmir'in turistik ilçesi Foça'da havaların ısınması ve Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile birlikte hareketlilik başladı.

Doğal güzellikleri, tarihi alanları ve sakin koyları ile hem doğa aktiviteleri hem de dinlenme imkanları sunan Foça ; denizi ve plajları ile vatandaşların en çok tercih ettiği Yeni Foça, bayramın ikinci gününden itibaren çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

İlçe merkezine ve mahallelerine bayramın ikinci gününden itibaren yoğun bir araç girişi olduğu gözlemlenirken, Foça 'ya tatile gelenler, havanın ılık ve rüzgarlı olması sebebi ile çoğunlukla deniz kenarında, plajlarda ve kafelerde vakit geçirdi. Kimi vatandaşlar olta ile kıyıdan balık avladı, kumsalda çocukları ile vakit geçirdi, kimisi de gezerek tatilin tadını çıkardı. Günü birlik olarak bayram tatilini geçirmek isteyenler ise soğuk olmasına rağmen denize girmeyi tercih etti.

"Yaz dönemine göre şu an sakin"

Bayram tatili için Ankara' dan ailesi ile birlikte Foça'ya gelen Volkan Aktaş, "Bayram tatilimizi değerlendirmek için Ankara'dan geldik. Deniz güzel, hava güzel, çocuklar ile birlikte denize giriyoruz, balık avlıyoruz. Tatilimizi böyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Hepimiz için güzel bir tatil oldu. Mevsimden dolayı deniz biraz soğuk, denize girmekte zorlandık. Yaz dönemine göre şu an sakin, beklediğimizden daha az insan var. Fakat inşallah sezon açıldığında daha güzel olacak diye düşünüyorum" dedi - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Tatil İzmir Foça Turizm Yerel Güncel Haberler

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