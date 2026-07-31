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Foça’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Foça’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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İzmir'in Foça ilçesi Atatürk Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

(İZMİR) - İzmir'in Foça ilçesi Atatürk Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Foça ilçesi Atatürk Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması amacıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 2 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangına havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor.

Kaynak: ANKA
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