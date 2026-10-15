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İzmir Foça'da düğünde havaya ateş açanlara operasyon! 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, evlerinden silah ve pala çıktı

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İzmir Foça'da düğünde havaya ateş açanlara operasyon! 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, evlerinden silah ve pala çıktı Haber Videosunu İzle
İzmir Foça'da düğünde havaya ateş açanlara operasyon! 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, evlerinden silah ve pala çıktı
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İzmir'in Foça ilçesinde 10 Ekim'de bir düğünde havaya ateş açıldığını gösteren görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Ateş açtığı tespit edilen 9 kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli Foça ve Aliağa'da yakalandı. Adreslerde ruhsatsız 4 tabanca, pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği ve pala ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

  • İzmir Foça'da bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin görüntüler üzerine gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı, 1'i için adli kontrol kararı verildi.
  • Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 yivsiz av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirildi.
  • Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Bağarası Mahallesi'nde düzenlenen düğünde havaya ateş açıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine 14 şüpheliyi Foça ve Aliağa ilçelerinde yakaladı.

İzmir'in Foça ilçesinde, bir düğünde havaya ateş açılmasıyla ilgili sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, 6 kişi serbest kalırken 1 kişi için de adli kontrol kararı uygulandı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE OPERASYON BAŞLATILDI

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Bağarası Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde havaya ateş açıldığına ilişkin sanal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda, cep telefonuyla kaydedildiği belirlenen görüntülerden havaya ateş açtığı tespit edilen 9 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 14 şüpheli, Foça ve Aliağa ilçelerinde yakalandı.

ADRESLERİNDEN SİLAH VE PALA ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 4 yivsiz av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve pala ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6 kişi serbest kalırken 1 kişi için de adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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