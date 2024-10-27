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Fethiye'de Motosiklet Kazaları: 2 Ölü, 1 Yaralı

Fethiye'de Motosiklet Kazaları: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen iki motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İlk kaza, Foça Mahallesi'nde gerçekleşirken, diğer kaza ise Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Koçali A'nın (30) kullandığı 48 ASL 886 plakalı motosiklet, Foça Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerine gelen sürücünün yakınları üzüntü yaşadı.

F.E.G. (16) idaresindeki 48 ABN 904 plakalı motosiklet ise Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi. Kazada sürücü ile Muhammet Aziz E. (19) yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Aziz E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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