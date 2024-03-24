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Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi?

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İzmir'in Foça ilçesinde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde "İnadına CHP inadına sol" sloganı atılması üzerine, "Evladım o mesajı mı verdik şimdi? Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Foça ilçesinde Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Özel, partisinin Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı'yı tanıtarak, ilçenin ilk kadın belediye başkan adayı olduğunu belirtti.

Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi?

"SLOGANCIYI DEĞİŞTİRİN"

Konuşmasında hükümete yüklenen Özgür Özel, meydanda atılan "İnadına CHP inadına sol" sloganı üzerine de, "Evladım o mesajı mı verdik şimdi? Bu seçim sağ-sol seçimi değil, bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa getirme seçimi. Bu seçim; pahalılıktan bıkmış, bıçak kemiğe dayanmış, yoksullaştırılmış milyonların hükümete isyan seçimi. Slogancıyı değiştirin." dedi.

Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi?

Özel, daha sonrada gülümseyerek, "İlk o sloganı attıran arkadaş, paragraf sorusu gibi önce beni dinleyeceksin, sonra ona göre sloganı attıracaksın. Ondan sonra olacak slogan; 'Birleşe birleşe kazanacağız' olur" diye konuştu.

Özgür Özel, İzmir'deki kadın adaylara da değinerek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'de 6 kadın belediye başkanı var. Bu dönem 9 cumhuriyet kadınını seçilecek yerlerden aday gösterdik." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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