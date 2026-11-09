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96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

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96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı
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İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Nezihe Dilmen, çocukken ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Kavala bölgesinden İzmir'e geldiklerinde Atatürk'ü gördüğünü anlattı. Atatürk'ün ayağında potur bir pantolon, başında kepi olduğunu hatırlayan Dilmen, annesinden dinlediği Kavala'daki zulmü de gözleri dolarak anlattı.

  • İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Nezihe Dilmen, çocukluğunda ailesiyle Yunanistan'ın Kavala ilçesinden İzmir'e geldiklerinde Atatürk'ü gördüğünü belirtti.
  • Dilmen, Atatürk'ü gördüğünde ayağında potur pantolon ve başında kep bulunduğunu, ortamın çok kalabalık olduğunu anlattı.
  • Kavala'dan gelen 9 köyün bir ayda İzmir'e ulaştığını ve büyük bir yere yerleştirildiklerini söyleyen Dilmen, babasının savaşta yaralanarak döndüğünü ve doktor olmadığı için hayatını kaybettiğini aktardı.

İZMİR'de yaşayan 96 yaşındaki Nezihe Dilmen, çocukluğunda ailesiyle birlikte Yunan zulmünden kaçıp geldikleri İzmir'de Atatürk'ü gördüğünü söyledi. Dilmen, "Atatürk'ü sevmem mi? Severim. Atatürk bizi kurtarıp buralara getirdi" dedi.

AYAĞINDA POTUR, BAŞINDA KEPİ VARDI

İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan Nezihe Dilmen, henüz çok küçükken ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Kavala ilçesinden İzmir'e geldiğinde Atatürk'ü gördüğünü söyledi. O anları anlatan Dilmen, "Kavala'dan 9 köy gelmişiz. Bir ayda İzmir'e çıkmışız. Bizi bir mağaza gibi büyük bir yere koydular. Eşyalarıyla, hayvanlarıyla tam 9 köy. Oradayken Atatürk geldi. Ayağında potur bir pantolon vardı. Başında ise kepi vardı. Ufaktım. Çok kalabalıktı. Atatürk'ü sevmem mi? Severim. Atatürk kurtarıp, bizi buralara getirdi. Bize buraları Atatürk vermiş. Herkes istediği yere oturdu" dedi.

YUNAN ZULMÜNÜ GÖZLERİ DOLARAK ANLATTI

Kavala doğumlu olan Dilmen, memleketlerinde ailesinin yaşadığı zulümleri gözleri dolarak anlattı. Dilmen, "Babamız savaşa gitmiş ve yaralı dönmüş. Türkiye'ye de yaralı olarak gelmiş. O zaman doktor yoktu, bilgi yoktu. İnsanlar bir şey bilmiyordu. Ondan sonra yaralı öldü. Annemler Kavala'daydı. Yunanlar evlerini basıp, hayvanlarının sütünü alıyorlarmış. Buğdaylarını alıyorlarmış. Yemeklerini, ekmeklerini alıp yerlermiş. Bunları annem hep anlatırdı. Annemler buğdaylarını ortası delik bir ağaca saklarlarmış. Evlerimize ortak olmuşlar. Atatürk toplam 9 köyü toplamış. Sonrasında da İzmir'e gelmişiz" diye konuştu.

Annesinin orada gördükleri zulmü hep anlattığını kaydeden Nezihe Dilmen, "Çok baskı görmüşler. Genç erkekler askere gitmiş, kalan yaşlılarının kollarını arkadan bağlayıp kuyulara atmışlar. Yaşlıların bazıları kaçıp çalıların arasına saklanmış. Ekinlerimizi almışlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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