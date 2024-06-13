İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Yeni Foça Halk Plajı nerede, nasıl gidilir?

Egenin incisi olarak bilinen İzmir, her yıl yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Gezilecek yerleri ve denizi ile ilgi odağı olan İzmir'de ziyaretçi akını yaşanıyor. İzmir'e gidecek olan tatilciler, bölgedeki en güzel plajı araştırıyor. İzmir'de en güzel, en temiz plaj nerede? İzmir'in en iyi plajlarından biri olan Yeni Foça Halk Plajı nerede? İzmir'deki en iyi plajlar hangileri? İzmir'de en güzel nerede denize girilir? Yeni Foça Halk Plajı nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilenler…

YENİ FOÇA HALK PLAJI NEREDE?

Foça'nın belediye tarafından yenilenmiş ve düzenlenmiş olan mavi bayraklı plajı, denize girmek için ideal bir noktadır. Foça'ya geldiğinizde, deniz keyfinin ardından Eski Foça'yı da keşfedip akşamüstü saatlerinde bölgenin meşhur barbunu balığı eşliğinde rakı-balık keyfi yapabilirsiniz. Foça sularında nadiren görülen Akdeniz foklarını da görebilme şansına sahip olabilirsiniz.

YENİ FOÇA HALK PLAJINA NASIL GİDİLİR?

Bu plaj, İzmir ilinin Foça ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. İzmir şehir merkezine 66 km, Foça ilçe merkezine ise 22 km uzaklıktadır. Plaja ulaşmak için hususi aracınızı veya toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Hususi araçla gelenler için İzmir-Çanakkale Karayolu'nun 52. kilometresinde bulunan Yeni Foça Kavşağı'ndan dönüp, Yeni Foça merkeze doğru ilerlemeniz gerekmektedir. Şehir merkezinden yaklaşık olarak 1 saatlik bir yolculuk sonrasında Yeni Foça Plajı'na ulaşabilirsiniz.

Toplu taşıma ile gelmek isteyenler ise İzmir Otogarı'ndan minibüs veya İZBAN treni kullanabilirler. İZBAN treniyle Biçerova İstasyonu'na gidip, oradan 745 numaralı Yenifoça-Biçerova Aktarma ESHOT otobüsleriyle plaja ulaşabilirler.

İZMİR'İN EN GÜZEL PLAJLARI HANGİLERİ?