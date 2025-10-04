Yaş Gruplarıyla Türkiye Turu: Motosiklet Tutkunları 6 Bin Kilometreye Çıkıyor

ULUSLARARASI turlar düzenleyen turizm operatörünün büyük Türkiye turuna katılan 50 motosiklet tutkunu, ilk durakları olan İzmir'in Foça ilçesinde geldi. 18 günde yaklaşık 6 bin kilometre katedecek motosikletçiler arasında 84 yaşındaki Manfried Wilsenack da yer alıyor.

Almanya'nın çeşitli kentlerinden gelerek Münih kentinde toplanan, bazıları eşleriyle seyahat eden 41 motosikletteki toplam 50 motosikletçi, İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye geldi. 45 ile 84 yaş arası ve çoğunluğu 60 yaş üstü katılımcıların yer aldığı ekip, seyahatlerini her gün ortalama 350 kilometrelik rotada gerçekleştiriyor. Motosikletlerde ağırlık oluşturmaması için kişisel eşyaları kendilerine eşlik eden bir minibüs taşıyor. Minibüsteki ekip aynı zamanda yolda meydana gelebilecek arızalara ve yardım gerektirebilecek durumlara müdahale işlevi de görüyor.

FOÇA'DAN SONRA BODRUM

Turun tamamına düzenleyici (NSK) tur operatörünün sahibi Sebastian Krone de motosikletiyle bizzat katılıyor ve turu yönetiyor. Foça'dan sonraki ilk durak Bodrum, daha sonra Göller bölgesi olacak. Turun tamamı 18 günde tamamlanacak ve 10 günlük bölüm Türkiye'de geçecek. Ekip çıkışı İzmir'in Çeşme ilçesinden feribotla yaparak İtalya'nın Brindisi Limanı'na gidecek. Tur başlangıç noktası olan Almanya'nın Münih kentinde tamamlanacak.

'HEM GÜVENLİ HEM KEYİFLİ BİR ORGANİZASYON'

Teknik ekipte yer alan Roland Hader, tur için her türlü tedbiri aldıklarını hem güvenli hem keyifli bir organizasyonla binlerce kilometre katettiklerini söyledi. Roland Hader, "Biz hem teknik ekibiz hem de motosikletlerdekilerin valizlerini taşıyoruz. Katılıcılarımızın yüzde 80'i aynı marka motosiklet kullanıyor. Bunlara uygun yedek parça ve lastikler var aracımızda. Bir problem olursa tamirini yapıyoruz, yapamayacağımız bir arıza olursa motosikleti bir sonraki istasyona aracımızda götürüyoruz. Su ve içecek ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bu turda yaklaşık 6 bin kilometre yol yapıyoruz. Almanya Münih Rosenheim'den çıktık. Venedik'e geldik. Feribotla Yunanistan'a geçtik. Selanik, Kavala ve İpsala üzerinden Türkiye'ye giriş yaptık. İpsala'dan itibaren Türk rehberimiz Atilla İnceoğlu bize eşlik ediyor. Her akşam konakladığımız yerde bir sonraki günün rotasını ve gideceğimiz bölgenin hava koşullarını konuşuyoruz. Yolda herhangi bir sürpriz yaşamıyoruz. Türkiye'den, Çeşme Limanı'ndan feribotla çıkacağız. İtalya Brindisi üzerinden Almanya'ya döneceğiz" dedi.

'KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ'

Hader, "Türkiye'de çok iyi karşılanıyoruz. Çok misafirperver, güler yüzlü insanlarla karşılaşıyoruz. Burada gerçekten kendimizi evimizde hissediyoruz. Bu bizim ilk büyük Türkiye turumuz. Katılımcıları, 50 yaş üstü olarak tanımlayabiliriz. Aralarında 6 kadın da var. Bunların biri tur kılavuzu, arkasındaki 10'lu gruba rehberlik yapıyor. 80'li yılların jenerasyonunda bir ehliyet alma tutkusu vardı ve motosiklet bir özgürlük ifadesiydi. Bugün buraya gelenler, o jenerasyonun insanları. 60 yaş ve üzeri insanlar, bundan büyük zevk alıyorlar. Onlar motor kullanırken yaşlarından çok daha gençler. Hem trafiği zorlamamak hem de daha özgür olmak adına katılımcı motosikletliler, 4 gruba bölünerek seyahat ediyorlar. İstedikleri yerlerde kısa molalar verebiliyorlar. En son varılacak otelde buluşuluyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye hem tur hem katılımcı sayısının artarak devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'KESİNLİKLE TAVSİYE EDİYORUM'

Tura Almanya'nın Solingen kentinden katıldığını ve 84 yaşında olduğunu belirten Manfried Wilsenack, "20 yıldır motor kullanıyorum. 13 yıldır da bu tür büyük turlara katılıyorum. Bu yaşta da bu işler yapılabilir. Motosiklet kullanmaktan zevk alıyorum. Solingen'den geliyorum. Bu turun sonunda 6 bin kilometre yol yapmış olacağım. 18 gün boyunca yoldayız. Eğer sağlık durumları uygunsa, benim yaşımdaki insanlara motor kullanmayı kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi. Tura birlikte katılan Charlotte ve Armin çifti de motosikletli seyahatten büyük zevk aldıklarını söyledi.