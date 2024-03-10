Foça'da Yelken Ligi Techno 293 ve IQ Foil 2. Ayak Mücadeleleri Tamamlandı

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Techno 293 ve IQ Foil 2. ayak mücadeleleri sona erdi.

Yeni Foça Kulübü ev sahipliğindeki ödül töreniyle tamamlanan mücadelelerde IQ Foil erkeklerde Ali Kaan Karataş, genç kızlarda Ada Tan, genç erkeklerde Artun Şenol ilk sırada yer aldı.

Techno 293 sınıfı 17 yaş altı kategorisinde ise ilk 3 sıra Yağmur Güzel, Defne Eğrilmez ve Kayhan Aslan'dan oluştu.