MSB, İzmir Foça'da Deniz Hücum Harekatı Eğitimi icra edildiğini bildirdi

MSB, İzmir Foça'da Deniz Hücum Harekatı Eğitimi icra edildiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Eylül'de İzmir'in Foça ilçesinde 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' icra edildiğini bildirdi. Eğitime Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı ile 19'uncu ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurları katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Eylül'de İzmir'in Foça ilçesinde Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı ile 19'uncu ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' icra edildiğini bildirdi.
Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "29 Eylül, Foça/İzmir. Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca, 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' icra edildi" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı