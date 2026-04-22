Foça'da mezun oldukları okulda öğrencilerle buluştular

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Maarifin Kalbinde Çocuk'projesi kapsamında Foça'da 'Fidanlarla Çınarların Buluşması' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, bazıları 90'lı yaşlarını yaşayan Foçalılar mezun oldukları okulda halen öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Aralarında Belediye Başkanlığı yapmış, mezun olduğu okulda öğretmen olarak yüzlerce öğrenci mezun etmiş ya da halen okulun hemen yakınlarında turizm faaliyetleri yapan konuklarla çocuklar arasında zaman zaman duygulu, zaman zaman keyifli anlar yaşandı.

Yönlendiriciliğini Turizmci ve Yerel Tarih Araştırmacısı Sebahattin Karaca'nın üstlendiği etkinlik, okulun kısa tarihçesinin anlatılması ve eski fotoğraflarının gösterilmesiyle başladı. Foça da bir dönem Belediye Başkanlığı görevi de yapmış 1935 doğumlu Süleyman Ege'nin 'Taş Mektep' olarak bilinen okulla ilgili anılarını, 1940'lı yıllarda öğretmen öğrenci arasındaki ilişkileri, oynadıkları oyunları anlatmasıyla devam etti. Kendisini mezun eden öğretmeni Ali Kaya ile yıllar sonra aynı okulda meslektaş olarak görev yaptığını anlatan Ayla Aksoy ise bu kez minik öğrencilerin karşısına mezun ettiği öğrencileri Sinem Emre, Orhan Boğaç, Birol ve Günseli Karaca ile çıktı. Öğrencilerinin yıllar sonra övgü dolu sözleriyle duygulandığı görülen Ayla öğretmen gözyaşlarını zor tuttu. Konuklardan Dursun Karamaç da hatıralarını çocuklarla paylaştı.

Çocuklar, yönelttikleri sorulara samimi cevaplar veren konukları alkışlarken, bazı miniklerin 'O zamanda burada deniz var mıydı?' gibi soruları katılımcılara neşeli anlar yaşattı.

'TAŞ MEKTEP BULUŞMALARI GELENEKSEL OLACAK'

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Güçlüer, bir asra yaklaşan bir zaman dilimi sonrası aynı sıralardan geçmiş çınarlarla, halen o sıralarda oturan çocukları buluşturmaktan çok memnun olduklarını söyledi. Güçlüer, "Etkinliğimiz Maarifin Kalbinde Çocuk'tan feyz alarak başlattığımız bir etkinlik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kapsamında 'Köklerden geleceğe' teması var. Biz de Foça olarak, Foça'nın ilk okulunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak görev yapıyoruz. Zaman zaman buradan mezun olan çınarlarımızla karşılaşıyoruz. Onlardan buranın tarihi ile ilgili hikayeler dinliyoruz. İçlerinde çok kıymetli büyüklerimiz var. Kıymetli vazifeler yapmış, bize örnek olan büyüklerimiz var" dedi.

"Bizde bu manada onları evlatlarımızla buluşturmayı düşündük" diyen Güçlüer, şöyle devam etti: "Maarifin Kalbinde Çocuk etkinliklerinden en anlamlısının, aslında çınarlarla fidanları bir araya getirmek olabileceğine karar verdik. Büyüklerimize sorduk. Heyecanla kabul ettiler. Evlatlarımızın hazır bulunuşluk düzeyi çok yüksekti. Bugün buraya geldiler. Bedia Midilli İlkokulu buranın ilk okullarından birisi ve içinde bulunduğumuz Taş Mektep olarak anılan Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden mezun olan çınarlarımızla, şu an burada eğitim öğretimine devam eden fidanlarımız keyifli bir sohbet yaptılar. Hem 23 Nisan'ımızı kutladık, hem çınarlarımız onlara burası okulken, burada okurken onların çocukluklarında yaşadıklarını paylaştı. Kültür aktarımı, değer aktarımı anlamında çok kıymetli bir etkinlikti. Günün sonunda öyle mutlu olduk ki, bunu Taş Mektep Buluşmaları adıyla bir projeye dönüştürerek her yıl daha kalabalık öğrenci ve çınarla fidanın bir arada olması için geleneksel hale getirme kararı aldık" dedi.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı