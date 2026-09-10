Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı hakkında siyasi geçmişi ve özel hayatına ilişkin bilgiler merak edilirken, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddia da gündeme geldi. Peki, Saniye Bora Fıçı kimdir, hangi partide? Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye mi geçiyor? Detaylar...

SANİYE BORA FIÇI KİMDİR?

Saniye Bora Fıçı, 1967 yılında İzmir'in Foça ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Foça'da başlayan Fıçı, daha sonra Menemen Kız Meslek Lisesi'nde öğrenimini sürdürdü. 1987 yılında Halk Eğitim Merkezi'nde çalışma hayatına başlayan Fıçı, 2000 yılında zihinsel engelli bireylerin topluma entegrasyonuna katkı sağlamak amacıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi kurdu.

Fıçı, iş hayatının yanı sıra İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nde de görev aldı. 2009 yılında İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği'ne seçilen Fıçı, 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve 2020-2023 döneminde CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Foça Belediye Başkan adayı olarak yarışan Fıçı, seçimi kazanarak Foça Belediye Başkanı oldu.

SANİYE BORA FIÇI HANGİ PARTİDE?

Saniye Bora Fıçı, 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Siyasi çalışmalarını CHP çatısı altında sürdüren Fıçı, 2020-2023 döneminde CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2024 yerel seçimlerinde de CHP'nin Foça Belediye Başkan adayı olan Saniye Bora Fıçı, seçimi kazanarak Foça Belediye Başkanı seçildi. Fıçı'nın mazbata töreninde CHP Foça İlçe Başkanı ve CHP'li belediye meclis üyeleri de yer aldı.

SANİYE BORA FIÇ EŞİ KİM?

Saniye Bora Fıçı, 1991 yılında Birol Fıçı ile evlendi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

SANİYE BORA FIÇ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Saniye Bora Fıçı, 1967 yılında İzmir'in Foça ilçesinde doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 59 yaşındadır.

İlk ve ortaöğrenimine Foça'da başlayan Fıçı, eğitimini Menemen Kız Meslek Lisesi'nde sürdürdü.

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI SANİYE BORA FIÇI AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçeceği yönünde iddia ortaya atıldı. 9 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan haberde, Fıçı'nın ertesi gün AK Parti'ye geçeceğinin öne sürüldüğü belirtildi. Ancak söz konusu iddia hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı