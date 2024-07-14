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İzmir'in ardından şimdi de Foça! Belediyeden açıkta kalan kablolarla ilgili açıklama var

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İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin su birikintisinden geçerken elektrik akımına kapılıp ölmesinin yankıları sürerken, Foça'da da sokaktaki kablolarına açıkta bırakıldığı ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili Foça Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yol yenileme çalışmaları sırasında açıkta bırakılan kablolarda elektrik olmadığı belirtilerek, "Görünen kablolarda hiçbir enerji bağlantısı bulunmamakta olup Gediz Elektrik sisteminden de kabloların tamamen boşta oldukları kontrol edilebilir." denildi.

İzmir'de şimdi de Yeni Foça'da elektrik kabloları açıkta bırakıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Kablolar yol yapım çalışması sırasında tekrar kazmaya gerek kalmaması için dışarı alınmış olup elektrik bağlantısı bulunmamaktadır." denildi.

İzmir'in Konak ilçesinde su birikintisine basıp elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesi

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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