İzmir'in ardından şimdi de Foça! Belediyeden açıkta kalan kablolarla ilgili açıklama var

İzmir'de şimdi de Yeni Foça'da elektrik kabloları açıkta bırakıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Kablolar yol yapım çalışması sırasında tekrar kazmaya gerek kalmaması için dışarı alınmış olup elektrik bağlantısı bulunmamaktadır." denildi.

İzmir'in Konak ilçesinde su birikintisine basıp elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesi