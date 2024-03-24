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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hamza Dağ'ı İzmir'e kayyum atamaya çalışıyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Foça'da düzenlenen mitingde CHP'nin Foça adayı Saniye Bora Fıçı için "Sonuna kadar güveniyorum, kefilim." sözleriyle destek istedi.

Özel, genel seçimleri hatırlatarak "Çok istediğimiz, hep birlikte çok çalıştığımız, sonuca çok üzüldüğümüz yüzyılın son seçimini kaybettik. Ama bizim hepimizin bir tek görevi var; yılmamak, üzülmemek, tükenmemek ve vazgeçmemek." dedi.

"SARI KART GÖSTERME ZAMANI"

Özgür Özel, emeklilerin sorunlarıyla ilgili de konuşarak "Geçen sene 5 liraydı, 7 bin 500 lira 1500 simit alırdı. Bu sene gevrek 10 lira oldu, 10 bin liraya bin tane alıyorsun. Hesap bin 500 gevrek alandan bin gevrek alana gerilemiş. Bu kaybın adı birilerinin eliyle hepimizin cebinden zenginlere servet transferidir" ifadelerini kullandı.

Özel, "31 Mart günü sandıklar dile gelip konuştuğunda AK Parti, Cumhur İttifakı 'belki Foça'yı kaybettik, belki İzmir'i kaybettik, biz yine emekliden oy alıyoruz, biz yine köylerden oy alıyoruz, kimse maaşa, zamlara bakmıyor' denirse, mayısta Erdoğan'a oy verenler yine oy verirse hayat pahalılığının siyasette bir maliyeti yok diye düşünecekler, zamların bir maliyeti yok diye düşünecekler. Onun için emekliler, köylüler, çiftçiler; bu seçimde AK Parti'ye sarı kartı göstermenin zamanıdır." dedi.

Özel, konuşmasında "Bu seçim sağ-sol seçimi değil; bu seçim iyi hizmet edecek bir yöneticiyi başa geçirme seçimi. Bu seçim, pahalılıktan bıkmış, yoksullaştırılmış milyonların hükümete isyan seçimi" ifadelerini kullandı.

HAMZA DAĞ YORUMU: TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUM

Özel ayrıca AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın "bağımsız aday" gibi seçim kampanyası yapmasına tepki göstererek "İzmir'de rozeti çıkararak, bıyığı incelterek, genel başkanlarının fotoğrafını asmayarak bir yarışa girişenler var. İzmir'in bütün gençlerini bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Getirdikleri aday geçmişte alkol yasası görüşülürken gece 22.00'den sonra alkol satılmamasını '20.00'den önce satılsa ne olur, hiç satılmasa ne olur' diyen aday, gelmiş şimdi içkili mekanları geziyor, gelirsek karışmayız diye." ifadelerini kullandı.

Özel, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Boğaziçi'ndeki rektörü kim atadıysa Hamza Dağ'ı da o atadı arkadaşlar. İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor. Buna İzmir geçit vermeyecek." dedi.

Haberler.com / Şahin Solak - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel İzmir 3.Sayfa Politika Haberler

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