DEVA Partisi Foça adayı Mustafa Ersan Çalışır kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Foça belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Foça belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Foça adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Ersan Çalışır kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUSTAFA ERSA ÇALIŞIR KİMDİR?

Mustafa Ersan Çalışır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Foça belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ FOÇA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Foça adayı belli oldu. DEVA Partisi Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Ersan Çalışır oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.