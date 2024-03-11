Saadet Partisi Foça adayı İsmet Topal kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Foça belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Foça belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Foça adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Foça Belediye Başkan Adayı İsmet Topal kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İSMET TOPAL KİMDİR?

İsmet Topal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Foça belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ FOÇA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Foça adayı belli oldu. Saadet Partisi Foça Belediye Başkan Adayı İsmet Topal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.