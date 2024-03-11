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Mustafa Karaya kimdir? Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi'nin İzmir Foça Belediye Başkan adayı Mustafa Karakaya hakkında merak edilenler. Karakaya'nın yaşı, nereli olduğu ve politik geçmişi hakkında bilgiler.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan adayı ise Mustafa Karaya. Mustafa Karakaya kimdir? Mustafa Karakaya nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA KARAKAYA KİMDİR?

İş insanı olan Mustafa Karakaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan adayıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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