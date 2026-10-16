Haberler

İzmir Foça'da Boran-8 keskin nişancı yarışmasına 19 ülkeden 36 takım katılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Foça'da Boran-8 keskin nişancı yarışmasına 19 ülkeden 36 takım katılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı. 19 ülkeden 36 takımın katıldığı etkinlikte keskin nişancılar hedefleri tam isabetle vurdu, helikopter atışları ilgiyle izlendi.

İzmir'in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Seçkin Gözlemci Günü başladı. Zorlu parkurlarda gerçekleştirilen senaryo atışlarında keskin nişancılar hedefleri tam isabetle vururken, helikopterden yapılan keskin nişancı atışları ve Jandarma Havacılık Komutanlığının gösterileri nefes kesti.

İzmir'in Foça ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Boran-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Seçkin Gözlemci günü başladı. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Emekli Jandarma Albay Mehmet Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda düzenlenen yarışmaya, 19 dost ve müttefik ülkeden 36 takımın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden 12 takım katılıyor. 5 hakemin görev yaptığı, 25 yerli ve 26 yabancı gözlemcinin takip ettiği organizasyonda toplam 742 personel görev alıyor.

Hedefler tam isabet vuruldu

Yarışma kapsamındaki Seçkin Gözlemci Günü etkinlikleri senaryo atış gösterileriyle başladı. Oluşturulan zorlu parkurda mücadele eden keskin nişancılar, belirlen hedefleri tam isabetle imha etti. Atışların ardından Jandarma Havacılık Komutanlığı bünyesindeki 'Çelik Kanatlar' helikopterleriyle gösteri sundu. Programda ayrıca Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) keskin nişancıları, havalanan helikopter üzerinden hedefleri başarıyla vurdu. Gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı.

Programı, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin ve beraberindeki askeri erkan takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Dündar Ziya Gültekin'e veda! Ailesi güçlükle ayakta durabildi
Tıp tarihinde bir ilk! Muayene eden doktorlar bile inanamadı

Tıp tarihinde bir ilk
Bakan Gürlek duyurdu! Ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı 3 yıl sonra çözüldü

3 yıl önce ormanlık alanda bulundu! İşte sır perdesini aralayan süreç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanakkale'de sınıf arkadaşını darbedip yatağa bağımlı bırakan çocuğa 5 yıl 9 ay hapis! Anne: Oğlum canlı cenaze

Okulda dövülen Murat yatağa bağımlı kaldı! Akranına verilen ceza
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir

Dev derbinin tarihi değişebilir!
Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası

Murat Ağırel neden gözaltına alındı? İşte soruşturmanın perde arkası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi

Erdoğan "Bedelini ödeteceğiz" dedi, iş insanları dakikalarca alkışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi

Erdoğan imzaladı! Gece yarısı kritik koltuklara yeni isimler getirildi
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'de deprem: Lukaku, Kante ve Greenwood...
ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var

Yahudi profesör sinsi planı yayında ifşa etti: Sırada Türkiye var