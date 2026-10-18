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Bakan Çiftçi, BORAN-8'de ilk 5'e giren tüm takımların Türkiye'den olduğunu açıkladı

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Bakan Çiftçi, İzmir Foça'daki BORAN-8 yarışmasında dereceye giren takımları tebrik etti. Çiftçi, 20 ülkeden 48 takım arasında ilk 5'e girenlerin tamamının Türkiye'den olduğunu, ilk 10'da 7 Türk takımı bulunduğunu ve Özel Harekat Başkanlığının birinci olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında düzenlenen BORAN-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda dereceye giren takımları tebrik etti.

Çiftçi, sosyal medya hesabından "BORAN-8'de Türkiye'den Büyük Başarı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığının ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada, 20 ülkeden 48 takım arasında ilk 5'e giren takımların tamamının Türkiye'den olduğunu belirtti.

İlk 10'da ise Türkiye'den 7 takımın yer aldığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüz Özel Harekat Başkanlığımız birinciliği elde ederken, Özel Kuvvetler Komutanlığımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımız da ilk sıralarda yer alarak göğsümüzü kabarttı. Kahraman personelimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm güvenlik güçlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin gücü, kahramanlarımızın kabiliyeti ve milli imkanlarımızla gurur duyuyoruz. Rabb'im bütün kahramanlarımızı korusun."

Kaynak: AA
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