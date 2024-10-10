Foça'da Zeytin Hasat ve Sıkım Sezonu Başladı

İZMİR'in Foça İlçesinde zeytin hasat ve sıkım sezonu başladı. Erken hasat zeytinlerin ilk sıkımı üreticilerin de katılımıyla, 'bereketli olsun' dilekleriyle yapıldı.

İzmir'in turizmi kadar tarımı da önemli ilçesi Foça'da zeytin hasat ve sıkım sezonu törenle başladı. Bağarası Zeytin Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Zeytin Sıkım Tesisleri'ndeki sezon açılış etkinliğine, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Tercanlıoğlu, Foça Kent Konseyi Başkanı Göksel Acar, bölgedeki tarımsal üretim kooperatiflerinin temsilcileri ve üreticiler katıldı. Katılımcılara önce Foça Kent Konseyi Tarım Hayvancılık ve Sürdürülebilir Gıda Çalışma Grubu yeni dönem ilk toplantısı kapsamında bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Mehmet Türköz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Harun Tercanlıoğlu, 880 No'lu Foça Bağarası Zeytin Zeytinyağı Tariş Satış Kooperatifi Başkanı Ercan Yüksektepe, Tesis Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Hatip Altekin, S.S. Bağarası ve Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ferdi Baydaroğulları ve diğer ilgililer yaptıkları konuşmalarda küresel bir sorun olan susuzluğa dikkat çekti. Konuşmaların ardından zeytin sıkım tesisine geçildi. Havuzlara ilk zeytinler döküldü. Paletlerle yıkamaya taşınan zeytinler soğuk sıkım makinelerinden geçerek nihayetinde oluklardan yağ olarak akmaya başladı.

'HEM ZEYTİNDE HEM ZEYTİNYAĞINDA FİYATLAR DÜŞÜK'

880 No'lu Foça Bağarası Zeytin Zeytinyağı Tariş Satış Kooperatifi Başkanı Ercan Yüksektepe, Bismillah diyerek zeytin sıkım sezonunu açtıklarını bereketli olmasını dilediklerini söyledi. Yüksektepe, Bu sezon, ürün var. Ama kuraklıktan zeytinler kaliteli değil. Biraz sıkıntılı bir sezon geçireceğiz. Yavaş yavaş çalışmaya başladık. Hem zeytinde hem zeytinyağında fiyatlar düşük. Hatta geçen senekinden aşağıda. Maliyetler yükseldi. Ürün olmasına rağmen üretici zor para kazanacak gibi görünüyor. İnşallah iyi olur. Üreticimize hayırlı olsun. Bereketli olsun. Allah işlerini rast getirsin. Tufandan korusun dedi.

BOL BEREKET DİLİYORUZ

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz de ilçede turizm sezonunun sonuna gelindiğini ama bu kez tarımda hasat sezonunun başladığını söyledi. Kaymakam Türköz, Çiftçilerimiz tarlalarda zeytinlerini toplamaya başladılar. İlçemizdeki yağhanelerde sıkımlarını gerçekleştiriyorlar. Bütün çiftçilerimize Allah kolaylık versin. Güzel bir sezon olsun. 'Bol hasat, bol bereket' diyoruz. Çiftçilerimizin gayretlerinin, emeklerinin karşılığını almasını istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Sezonumuz, hayırlı uğurlu olsun

Haber - Kamera Seyfi GÜL FOÇA (İzmir),