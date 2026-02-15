Haberler

İzmir'de kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Foça'da akşam saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, ağaçların devrilmesine ve park halindeki araçların zarar görmesine neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı.

FOÇA'DA AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Foça'da akşam saatlerinde güneyli yönlerden (lodos) fırtınaya dönüşen rüzgar ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Mahallesi Değirmenlik Caddesi İtfaiye Önü mevkisinde kırılan bir okaliptüs ağacı, yol kenarında park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Polis, İtfaiye ve Zabıta ekipleri hem kurtarma çalışması hem de çevre emniyetini almak üzere bölgeye geldi. İçinde kimsenin bulunmadığı araçta maddi hasar oluştu.

İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi üzeri 1. Mersinaki bölgesinde de birkaç noktada okaliptüs ağaçları kırılarak yola savruldu. Burada devrilen bir ağaç yolu kapattı. Trafikte de aksamalar meydana geldi.

