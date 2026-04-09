Atatürk'ün Foça'ya gelişinin 92. yılı yürüyüş ve törenle kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Nisan 1934'te İzmir'in Foça İlçesi'ne gelişinin yıl dönümü, yapılan yürüyüş ve törenle kutlandı. Katılımcılar, Atatürk’ün anısına yapılan etkinlikte bir araya geldi.

CUMHURİYETİMİZİN kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Nisan 1934 tarihinde İzmir'in Foça İlçesi'ne gelişinin yıl dönümü, yürüyüş ve törenle kutlandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi ve Foça Belediyesi tarafından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Nisan 1934 tarihinde İzmir'in Foça İlçesi'ne gelişinin yıl dönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Program, Atatürk'ün ilçeye geldiğinde bir süre oturup dinlendiği Celile Hanım Köşkü önünde başladı. Programına, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP Foça İlçe Başkanı Kenan Düzgün, İyi Parti Foça İlçe Başkanı Mehmet Amaç, belediye meclis üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ADD üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Karşıyaka Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Celile Hanım Köşkü, Büyükdeniz Sahili, Reha Midilli Sevgi Caddesi güzergahı izlenerek Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'na geldi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meydandaki törende ADD Foça Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Nazmi Kalay'ın okuduğu şiirin ardından ADD İlçe Başkanı Ercan Yıldız konuşma yaptı.

'BU TOPRAKLARDA BAĞIMSIZ YAŞIYORSAK, BUNU CUMHURİYETE BORÇLUYUZ

ADD Foça Şube Başkanı Ercan Yıldız, Atatürk'ün Foça ziyaretinin, İtalyan Diktatör Mussolini'nin Rodos ve adalar üzerinden Türkiye kıyılarına çıkarma yapma ihtimaline karşılık, bölgedeki birlikleri denetleme ve harbe hazır hale getirme amaçlı olarak gerçekleştiğini belirtti. Yıldız, "Cumhuriyeti korumak, yaşatmak ve ileriye taşımak, hepimizin en büyük sorumluluğudur. Unutmayalım ki, bu topraklarda bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunu Cumhuriyete borçluyuz ve bu emaneti korumak sadece bir tercih değil bir sorumluluktur. Gelin Cumhuriyete hep beraber sahip çıkalım. Gelin çocuklarımıza daha güçlü, daha aydınlık bir Türkiye bırakalım. Gelin Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatalım. Ne mutlu Cumhuriyete sahip çıkanlara, 'Ne Mutlu Türk'üm diyene'" dedi.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
