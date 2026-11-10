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İzmir'de yabancı uyruklu dolandırıcılık şüphelisi otogarda 47 ata altınıyla yakalandı

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İzmir'de yabancı uyruklu dolandırıcılık şüphelisi otogarda 47 ata altınıyla yakalandı
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İzmir'de yabancı uyruklu 1 dolandırıcılık şüphelisi otobüs terminalinde gözaltına alındı. Foça'da 70 yaşındaki bir kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine yakalanan şüphelinin çantasında 47 ata altını ve 2 bin 800 avro bulundu.

İzmir'de dolandırıcılık olayına ilişkin yabancı uyruklu 1 şüpheli, otobüs terminalinde gözaltına alındı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Foça ilçesinde 70 yaşındaki bir kişinin yabancı uyruklu V.R. (41) tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İhbar doğrultusunda V.R'nin yurt dışı kayıtlı hat üzerinden iletişim kurduğu bir kişiyle İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde buluşacağı tespit edildi.

Yolcu otobüsüyle geldiği belirlenen V.R. terminalde yakalandı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramalarda 47 ata altını, 10 çeyrek altın, 2 yarım altın, 6 bilezik, 2 bin 800 avro ve 23 bin 980 lira bulundu.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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