DEM Parti İzmir Foça Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Foça adayı Özgür Turunçoğlu ve Fahri Akpirinç kimdir?

Dem Parti İzmir Foça Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Foça Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Foça adayı Özgür Turunçoğlu ve Fahri Akpirinç kimdir?

DEM PARTİ İZMİR FOÇA ADAYI ÖZGÜR TURUNÇOĞLU KİMDİR?

Özgür Turunçoğlu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Foça Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR FOÇA ADAYI FAHRİ AKPİRİNÇ KİMDİR?

Fahri Akpirinç 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Foça Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz