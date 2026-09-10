4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, partiye yeni katılımları açıkladı.

4 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Çelik, CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın yanı sıra Kayseri'de CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'un AK Parti'ye geçtiğini söyledi. Çelik, Muş Sungu Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanının da partilerine katıldığını belirtti.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"A Milli Kadın Voleybol Takımı başarı elde etti. Bu başarıyı üst düzey elde ettiler. Bütün Türkiye'yi birleştirdiler. Ay yıldızlı bayrağımızı gönderde dalgalandıran, hepimize son derece mutluluk veren başarılara imza atıyorlar. Bunu da çok güzel bir şekilde takım ruhuyla genç arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize örnek olacak ve ilham kaynağı olacak şekilde yapıyorlar. Her düzeyde bir çaba ortaya koyuyorlar. Bütün takımın yöneticilerine, tabii ki değerli oyuncularımıza bir kere daha tebriklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şimdiye de kabulleri sırasında oyuncularımız çok güzel açıklamalar yaptılar.

FİLENİN SULTANLARINA TEBRİK

Ama özellikle genç arkadaşlarımızın takımımızın kaptanı Eda Hanım'ın yaptığı konuşmayı dinlemesini çok öneririm. Çok kıymetli, kapsayıcı, çok zayıf bir şekilde takımı, kendisini, yapmak istediklerini, gençler için yapmak istediklerini ortaya koyan bir açıklama yaptı. Son derece kıymetliydi. Bütün yöneticileri ve tabii ki Sultanlarımızı bir kere daha tebrik ediyoruz. Bundan sonra çok daha büyük bir başarıya imza atılacağına dair hiçbir kuşkumuz yok.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Değerli arkadaşlarım, gündemimiz çeşitli konularla ilgili olarak takibimiz devam ediyor. Tabii Türkiye süreci ve terör bölge süreci takip ediyoruz. Mecliste yüksek bir oyla kabul edilen yasadan sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir kurul kuruldu. Bu kurul toplantısını yaptı. Alt komisyonlar belirlendi. Bundan sonrasında da bu silahsızlanma, örgütün tasfiyesi süreci takip edilecek. Kitabında belirttiğimiz gibi bu fesih ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanma mümkün olacak. MKKK ile teyit edildikten sonra tabii silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede sürekli muhataplarıyla yoğun bir mesai içerisindeler. Bu tabii terörsüz Türkiye süreci, terör bölge süreci iç içe olduğu için aslında tek bir tanımı ifade ettiği için tabii ki komşu ülkelerle, terör örgütünün bulunduğu ülkelerdeki yöneticilerle yoğun hükümetlerle yoğun bir şekilde muhataplarımızla bu çalışmaları sürdürüyoruz.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Tabii bu başlık altında en önemli konulardan bir tanesi Suriye'deki durumdu. Suriye'deki durum, Suriye'nin Esad rejiminin karanlığından çıkmasından sonra daha da kritik bir hâl almıştı. Yukarıda SDG'nin oluşturduğu yapı, güneyde ayrılıkçı bir düzey yapılanması, çeşitli şekillerde ortaya çıkan etnik ya da dini provokasyonlar süreci daha önemli hâle getirmişti. Gelinen noktada biz hep şunu söyledik. Irak için ayrı bir model söz konusu olabilir örgütün feshi açısından, İran için ayrı olabilir, Avrupa için ayrı ve Suriye için ayrı olabilir diye. Burada gelinen noktada SDG'nin feshedilmesi gerektiğini ve silahlı unsurlarının aradan arındırılarak terörist unsurlardan ve Suriyeli olmayan unsurlardan arındırılarak Suriye'ye entegre olması gerektiğini ifade etmiştik. Şu an SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bunun sahada gerçekleşmesi, yani bu fesih süreçlerinin teoride ve retorikte kalmamasının sahada gerçekleşmesinin bölgedeki herkes için, bütün etnik gruplar için, bütün dini gruplar için son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz."

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