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Fethiye'de Bungee Jumping Tutkusu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerli ve yabancı turistler, 'bungee jumping' ile adrenalini yüksek anlar yaşıyor. Foça Mahallesi'ndeki Su Sporları Merkezinde gerçekleşen etkinlik, heyecan arayan tatilcileri çekiyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerli ve yabancı turistler, "bungee jumping" ile adrenalini yüksek anlar yaşıyor.

Foça Mahallesi'ndeki Su Sporları Merkezinde gerçekleşen "bungee jumping" etkinliği, heyecan arayan tatilcileri çekiyor. Gruplar halinde alana gelen tatilcilere ilk olarak atlayış sırasında yapmaları gerekenler anlatılıyor.

Faaliyete katılacakların ayak bileklerine emniyet kemeri bağlanarak bir vinçteki platformla 51 metre yüksekliğe çıkarılıyor ve atlayış gerçekleştiriliyor. Atlayış yapanlar, ellerine bağladıkları aksiyon kameralarıyla bu anları görüntülüyor.

Atlayışı yaptıran firmanın yetkilisi Bülent Demirtan, gazetecilere, Türkiye'de şu anda Fethiye dışında başka "bungee jumping" istasyonu bulunmadığını söyledi.

Tatilcilere 51 metre yükseklikten eşsiz bir adrenalin deneyimi yaşattıklarını ifade eden Demirtan, "Son derece keyifli anlar yaşanıyor. Bazı misafirlerimiz 7. kez etkinliği gerçekleştirdi. Bu işi alışkanlık haline getirenler var. Bu etkinlik ilk başladığında 'Ben yaptım' sloganıyla ortaya çıktı. Bungee jumping, bir insanın hayatı boyunca eğitim almadan tecrübe gerektirmeksizin ilk görüşte yapabileceği tek adrenalin aktivitesidir. Bu etkinlik dışında yapılacak tüm ekstrem sporları çift kişiyle yapılıyor." diye konuştu.

Demirtan, yukarıdan herkesin kendini hazır hissettiğinde atladığını, kimsenin kesinlikle aşağıya itilmediğini vurguladı.

Diyarbakır'dan ailesiyle etkinliğe katılan 43 yaşındaki Aysun Yaban, yedinci kez bungee jumping yaptığını anlattı.

Ekstrem sporları çok sevdiğini dile getiren Yaban, "Yukarıya çıktığınızda kalp atışının hızlanması bu işin en güzel tarafı. Çok keyifli. Herkese tavsiye ederim. Genelde insanlar bir kez yapıyor ama biz neredeyse her sene bu keyfi yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

İkinci kez etkinliğe katılan 12 yaşındaki Yiğit Efe Yaban da "Ters durarak atladım. Çok zor ama bir o kadar da keyifli. Tekrar yapmak isterim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Muğla Foça Turizm Spor Güncel Haberler

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