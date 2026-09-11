AK Partili Saygılı'dan AK Parti'ye katılan Foça Belediye Başkanı Fıçı ile ilgili açıklama

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın Ak Parti'ye katılımıyla ilgili açıklama yaptı.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Fıçı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takdimiyle AK Parti ailesine katıldığını kaydetti.

Foça ilçesi adına başlayan yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Foça'nın kronikleşmiş sorunlarının çözümünden turizm ve altyapı başta olmak üzere ilçemizin ihtiyaç duyduğu yatırımlara kadar geniş bir alanda omuz omuza çalışacağız. Devam eden projelerin güçlendirilmesi, yeni yatırımların hayata geçirilmesi ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için Foça'nın ihtiyaçlarını yakından takip edeceğiz. Eserin, hizmetin ve yatırımın merkezde olduğu bu yeni sürecin Foça'mıza, İzmir'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA