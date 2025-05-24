Foça ve Urla'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Foça ve Urla'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan yangın, tarım arazisinden makilik alana sıçrayarak etkili oldu. Urla ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde de bir yangın meydana geldi. Ekipler, her iki bölgede yangınları kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.

FOÇA VE URLA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkıp makilik alana sıçrayan yangınla; Urla ilçesinin Gülbahçe Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Seyfi GÜL- Dinçer Can SONER/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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