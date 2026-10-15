Haberler

Foça'da düğünde havaya ateş açıldığı iddia edilen olayda 14 zanlıdan 7'si tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düğünde havaya ateş açıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si ise serbest bırakıldı.

Olay

Foça'da 10 Ekim'de bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin dün sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından Foça ve Aliağa ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 182 sitede yayınlandı.
Tarihi Sadabad Camisi’ni su bastı! Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin son durumu anlattı

Tarihi camiyi su bastı, Başkan Öztekin son durumu anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da 4 kuşak hekim ailesi! Büyük dededen torununa uzanan doktorluk geleneği Ravza Zeynep'le sürüyor

Bu ailede 5 kişi beyaz önlük giyiyor! Gelenek 4. kuşağa ulaştı
BBP lideri Mustafa Destici'den selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

BBP lideri Mustafa Destici'den selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı erken seçim için tarih verdi
27 suç kaydı bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı

Suç makinesi ortak operasyonda yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...

Okulda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'e ders niteliğinde sözler

İngiliz atlet bin 700 kilometreyi 37 günde koşarak Kapadokya'ya ulaştı

Kapadokya'ya ulaşabilmek için inanılmazı başardı
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak

Dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak