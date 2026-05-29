Foça'da bayram yoğunluğu

İZMİR'in turistik ilçesi Foça, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Otel ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ilçedeki cadde ve sokaklar ile plajlarda yoğunluk yaşandı.

Foça ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, ilçe merkezi ile Yeni Foça yönüne uzanan yaklaşık 30 kilometrelik sahil şeridindeki koylarda yoğunluk oluşturdu. Yabancı turist hareketliliğinin de başladığı ilçede otellerin doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı bildirildi. Gezi tekneleri, saatlik ve günlük yemekli turlarla adalar ve koylar hattında ziyaretçilere hizmet verirken, sahillerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşların bir kısmı sahil şeridinde yürüyüş yaparak ve restoranlarda vakit geçirerek günü değerlendirirken, bir kısmı ise olta balıkçılığı yaptı.

Esnaf bayram yoğunluğundan memnun olduklarını belirtirken, bölgede yoğunluğun tatil süresince devam etmesinin beklendiği belirtildi.

