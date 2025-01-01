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Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

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İstanbul'da binlerce kişi İsrail zulmüne "Dur" demek için bir araya geldi. Sabah namazını Ayasofya Camii'nde kılan kalabalık grubun Galata yürüyüşü başlarken 2025'in ilk gününde dünyaya verilecek mesaja ilişkin görüntüler de geldi.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.

YÜRÜYÜŞTEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

İsrail soykırımına dur demek için Galata'ya doğru hareket eden binlerce vatandaşın yürüyüşünden ilk görüntüler de geldi.

İşte o kareler;

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler

Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıVEFA:

Şimdi Netenyahum ne derin uykudadır. Bunlar kendi kendilerine eğleniyorlar işte.Bir de İslamcıların gazı alınıyor. Yoksa, dünya siyasetine zerre etkisi yok!!

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Haber YorumlarıMGk:

Bu dalga çok büyüyecek bakalım Netanyahu efendi hangi deliğe kaçacak

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

beyinszler

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Haber YorumlarıTolga HAN:

Akıl tutulması yaşıyorum 16 bin çocuk kaybulmus Türkiye'de niye kimsenin sesi çıkmıyor

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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Yürüyüş yaparak, filistin bayrağı açarak, israili durduramayacaklarını hala anlayamadılar. Filistinde zulüm gören insanlar, çocukların bu yürüyüşlere, bu mitinglere ihtiyacı olmadığını anlayamadılar.

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Haber YorumlarıFLOZOF:

MAHALLE YANIYOR KİMİLERİ SACINI TARIYOR...

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Haber YorumlarıSeko:

Durdumu durmadı durmazda kapılar ardında israile destek verildiği sürece durmaz

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Haber YorumlarıJY:

TERORE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ.

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Haber YorumlarıFLOZOF:

Bunların hiç biri işçi hakları için yürümez

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu dünya adaletsiz zalim firavunlar için cennet olabilir ama bunun öte yanı var masum insanları çoluk çocuk demeden katledip ülkelerini yıkan topraklarını işgal eden kul millet yetim hakkı yiyen kendi veya başka devletin milletin malını çalan çırpan eşe dosta yandaşa peşkeş çeken bunlara arka çıkanların gideceği yer cehennemdir

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