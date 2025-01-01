Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
İstanbul'da binlerce kişi İsrail zulmüne "Dur" demek için bir araya geldi. Sabah namazını Ayasofya Camii'nde kılan kalabalık grubun Galata yürüyüşü başlarken 2025'in ilk gününde dünyaya verilecek mesaja ilişkin görüntüler de geldi.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenen etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.
YÜRÜYÜŞTEN DİKKAT ÇEKEN KARELER
İsrail soykırımına dur demek için Galata'ya doğru hareket eden binlerce vatandaşın yürüyüşünden ilk görüntüler de geldi.
İşte o kareler;