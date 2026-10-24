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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Ayvansaray semtindeki tarihi Emir Buhari Tekkesi'nde, "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kur'an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut'u ziyaret etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Ayvansaray'daki Emir Buhari Tekkesi'nde Kur'an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut ile görüştü.
  • Ali Kemal Hut, "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınıyor ve Erdoğan'a geçmişte Kur'an-ı Kerim eğitimi verdi.
  • Erdoğan ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet etti ve kendisine uzatılan bir fotoğrafı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyarette Kur'an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut ile buluştu. Tarihi tekkedeki görüşmede samimi anlar yaşandı.

KUR'AN-I KERİM HOCASINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un tarihi semtlerinden Ayvansaray'da bulunan Emir Buhari Tekkesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kur'an-ı Kerim hocası Ali Kemal Hut ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı'nın geçmişte kendisine Kur'an-ı Kerim eğitimi veren hocasını ziyaret etmesi, buluşmanın en dikkat çeken ayrıntısı oldu. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hut bir süre sohbet etti. İkilinin buluşmasından çekilen fotoğraflarda samimi anlar yer aldı.

TARİHİ TEKKEDE SAMİMİ BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hocasıyla görüşmesi, İstanbul'un tarihi yapılarından Emir Buhari Tekkesi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Kemal Hut'un sıcak diyaloğu, ziyaretten yansıyan görüntülere de yansıdı.

VATANDAŞLARLA DA SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Kemal Hut ile gerçekleştirdiği görüşmenin yanı sıra ziyaret sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da ilgilendi. Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine gösterilen ilgiye karşılık verdi. Cumhurbaşkanı'nın çevresindekilerle bir araya geldiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.

KENDİ FOTOĞRAFINI İMZALADI

Ziyaret sırasında yaşanan dikkat çekici anlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine uzatılan fotoğrafı imzalaması oldu. Bir vatandaşın getirdiği fotoğrafı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğrafın üzerine imzasını attı.

Kaynak: Haberler.com
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