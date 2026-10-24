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Maden faciasında hesap soruluyor! 3 kişi tutuklandı

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Maden faciasında hesap soruluyor! 3 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Maden faciasında hesap soruluyor! 3 kişi tutuklandı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen ve 3 madencinin hayatını kaybettiği, 5 madencinin yaralandığı grizu patlamasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan işletme müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi tutuklandı. Facianın ardından başlatılan adli süreçte tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

3 madencinin yaşamını yitirdiği Zonguldak'taki grizu patlamasına ilişkin soruşturmada karar çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MADEN FACİASINDA 3 TUTUKLAMA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında yaşanan grizu patlamasının ardından başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Faciayla bağlantılı olarak gözaltına alınan işletme müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi hakkında tutuklama kararı verildi. Üç şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte, 3 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

3 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlaması, can kayıplarına neden oldu. Patlamada 3 madenci yaşamını yitirirken, 5 madenci de yaralandı. 

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUnal Karajaya:

Hayır cezalandırmalı

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