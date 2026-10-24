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Antalya Serik'teki düğünde ziraat mühendisi damada gübre dolu çuval hediye edildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen kır düğününde, ziraat mühendisi damada takı töreninde bir çuval gübre hediye edildi. Damadın kuzeninin kucağında taşıdığı gübre dolu çuvalı verme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki düğünde, ziraat mühendisi damada bir çuval gübre hediye edildi.

Serik ilçesinde düzenlenen kır düğününde Mehmet Yıldırım ile Aysel Şimşek çifti dünya evine girdi. Ziraat mühendisi Mehmet Yıldırım'a, takı töreninde kuzeni Murat Yıldırım, kucağında taşıdığı gübre dolu çuvalı hediye etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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