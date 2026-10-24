Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler

Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahnelerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi ile yaşadığı evlilikle Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Wanda Nara, bu kez oyunculuk kariyeriyle dikkat çekti. Arjantin yapımı romantik komedi filmi "Benim Oğlum Olur Musun?"da rol alan Nara'nın kamera karşısındaki sahneleri konuşulmaya başlandı.
Mauro Icardi ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin dünyasında konuşulan Wanda Nara, bu kez oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Arjantin yapımı romantik komedi "¿Querés ser mi hijo?" filminde rol alan Nara, cesur sahneleriyle öne çıktı.
EROTİK SAHNELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Filmdeki performansıyla farklı bir yönünü ortaya koyan Wanda Nara'nın özellikle erotik sahneleri dikkat çekti. Nara, böylece magazin dünyasındaki görünürlüğünü sinema alanına da taşıdı.