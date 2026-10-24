Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi ile yaşadığı evlilikle Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Wanda Nara, bu kez oyunculuk kariyeriyle dikkat çekti. Arjantin yapımı romantik komedi filmi "Benim Oğlum Olur Musun?"da rol alan Nara'nın kamera karşısındaki sahneleri konuşulmaya başlandı.

Mauro Icardi ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin dünyasında konuşulan Wanda Nara, bu kez oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Arjantin yapımı romantik komedi "¿Querés ser mi hijo?" filminde rol alan Nara, cesur sahneleriyle öne çıktı.

EROTİK SAHNELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Filmdeki performansıyla farklı bir yönünü ortaya koyan Wanda Nara'nın özellikle erotik sahneleri dikkat çekti. Nara, böylece magazin dünyasındaki görünürlüğünü sinema alanına da taşıdı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi

Ne olacak bu takımın hali? Yine yenildiler
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

evet gerçekten farklı bir yönünü ortaya koymuş hiç görmemişiz gibi ?????????? özüne dönmüş bizdede vardı zürafa sokak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Koca:

o bilir işini

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvedat cici:

çapsız yetişkin film yıldızı oldu desene

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! 'Benimle görüşmediler' sözüne açıklık getirdi

Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! Olay sözlere açıklık getirdi
Şehri ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti

Şehri ayağa kaldıran görüntü
Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus

Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus
İnşaatlarda çalışırken antrenman yaptı, Avrupa şampiyonu oldu

İnşaatlarda çalışırken tarih yazdı! Şimdi herkes onu konuşuyor
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler

Fenerbahçe'de kritik gün! TFF ve MHK'ye ağzına geleni saydı
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı
Hadise'den 'Yok artık' dedirten kapanış dansı

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor: Bu nasıl dans Hadise?

81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak

81 yaşındaki Hakkı Bulut taburcu edildi! İlk iş bakın ne yapacak