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Bakırköy'de iddiaya göre motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü öldü

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Bakırköy'de iddiaya göre motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü öldü Haber Videosunu İzle
Bakırköy'de iddiaya göre motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü öldü
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Bakırköy Yeşilköy Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında iddiaya göre motosiklet, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

BAKIRKÖY'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Kutay Altuğ Yalçın (23), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kutay Altuğ Yalçın'ın kullandığı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yalçın, motosikletten düşerek yola savruldu. Çevrekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yalçın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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