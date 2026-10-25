Bakırköy'de iddiaya göre motosiklet otomobile arkadan çarptı, sürücü öldü

BAKIRKÖY'de otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Kutay Altuğ Yalçın (23), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kutay Altuğ Yalçın'ın kullandığı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yalçın, motosikletten düşerek yola savruldu. Çevrekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yalçın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı