Telegraph, Netanyahu'nun Arjantin'e Falkland desteği talimatı verdiğini öne sürdü

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İngiliz The Telegraph gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yurt dışındaki İsrailli diplomatlara Arjantin'in Falkland (Malvinas) Adaları iddialarını destekleme talimatı verdiğini öne sürdü.

The Telegraph gazetesinin İsrail hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, diplomatlara Falkland (Malvinas) Adaları konusundaki duruşlarını değiştirdiklerini belirterek, Arjantin'in tarihi iddialarını kabul etme talimatı verdi.

İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanıma ve işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararlarına işaret eden kaynaklar, İsrail-İngiltere ilişkilerindeki gerilimin Falkland (Malvinas) Adaları konusuna sıçrayacağını savundu.

Hükümet kaynakları, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun tekrar iktidara gelmesi durumunda bu pozisyon değişikliğinin İsrail-Arjantin ilişkilerinin yakınlaşmasına da yansıyacağını kaydetti.

Gazeteye açıklama yapan İsrail'in Londra Büyükelçiliği sözcüsü ise böyle bir emir almadıklarını ve iddiaları reddettiklerini bildirdi.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Daha önce İngiltere'nin İsrail'e koşulsuz destek vermesi gerektiğini savunan İngiltere'deki etnik milliyetçi partilerden Restore Britain'ın lideri Rupert Lowe ise habere tepki gösterdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Lowe, "İsrail liderleri bizim ulusal çıkarlarımıza saygı göstermezken İngiltere'nin onlarınkine saygı göstermesi neden bekleniyor? İngiltere'nin herhangi bir yabancı hükümete koşulsuz askeri ve siyasi destek sunma zorunluluğu yoktur. Dış politikamıza İngiliz çıkarları rehberlik etmelidir. Falkland Adaları Britanya'nındır ve Britanya'nın kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in İngiltere'nin Falkland (Malvinas) Adaları açıklarında derin deniz sondajı projesini mahkemeye taşımasının ardından iki ülke arasında adaların egemenliği konusunda tekrar gerilim başlamıştı.

Yazın düzenlenen Dünya Kupası'nda da Arjantinli futbolcular, "Malvinas Adaları Arjantin'indir" yazılı pankart açmıştı.

Atlantik'in güneyinde yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı İngiliz denizaşırı toprağı kabul edilen adalarda 2013'te bir referandum yapılmıştı ve oylamada 1517 seçmenden 1513'ü İngiltere'nin parçası olma yönünde oy kullanmıştı.

Kaynak: AA